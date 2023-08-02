Латвия создаст спецотряд пограничников после вторжения белорусских вертолетов в Польшу

В Латвии создадут специальный отряд пограничников в связи с прибытием в Белоруссию "вагнеровцев".

В Латвии создадут специальный отряд пограничников в связи с прибытием в Беларусь "вагнеровцев".

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как рассказал глава пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс, в стране началась подготовка специального пограничного отряда. Это ответ Латвии на прибытие в Беларусь отряда наемников ЧВК "Вагнера" и сообщений о том, что несколько белорусских вертолетов пересекли границу с Польшей.

По словам Пуятса, Латвия оценивала риски для страны с момента, как Беларусь начала использовать мигрантов, как инструмент "гибридной войны". Однако с прибытием группы "Вагнера" они выросли еще больше.