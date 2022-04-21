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Латвия собирается лишить гражданства лиц, поддерживающих военные преступления

Латвия собирается лишить гражданства лиц, поддерживающих военные преступления В Латвии могут лишить гражданства лиц, поддерживающих военные преступления или другие международно-наказуемые преступления.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 12:29
Латвия собирается лишить гражданства лиц, поддерживающих военные преступления

В Латвии могут лишить гражданства лиц, поддерживающих военные преступления или другие международно-наказуемые преступления.

Как передает Report со ссылкой на латвийские СМИ, Сейм сегодня в окончательном чтении планирует принять решение о поправках к закону о гражданстве.

Предложенные Министерством юстиции и уточненные Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поправки предусматривают лишение гражданства Латвии лица, которое оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим геноцид, преступление против мира, преступление против человечности, военное преступление, которое угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.

Гражданство будет аннулировано и в том случае, если лицо само участвовало в вышеуказанных действиях.

При этом гражданства смогут лишить в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть, гражданство могут отнять у двойных граждан, а те сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, останутся гражданами.

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Версия на английском языке Latvia to deprive supporters of Russian military ops in Ukraine of citizenship
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