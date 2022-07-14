О нас

Латвия ратифицировала заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Латвия ратифицировала заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО Парламент Латвии единогласно поддержал ратификацию заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.
Другие страны
14 июля 2022 г. 17:42
Латвия ратифицировала заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Парламент Латвии единогласно поддержал ратификацию заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

"Парламент Латвии только что единогласно ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - написал министр.

Посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф и его коллега из Финляндии Клаус Корхонен 18 мая официально вручили генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление своих стран в НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi