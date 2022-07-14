Латвия ратифицировала заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Парламент Латвии единогласно поддержал ратификацию заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Парламент Латвии единогласно поддержал ратификацию заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

"Парламент Латвии только что единогласно ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - написал министр.

Посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф и его коллега из Финляндии Клаус Корхонен 18 мая официально вручили генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление своих стран в НАТО.