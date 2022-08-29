Латвия расторгнет договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве

Латвия намерена в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Беларусью о пограничном сотрудничестве.

Латвия намерена в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Беларусью о пограничном сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды и регионального развития Латвии (VARAM).

Решение о расторжении договора в министерстве объяснили тем, что Беларусь поддерживает российскую спецоперацию в Украине, тем самым нарушая свои обязательства перед международным сообществом.

Вопрос уже включен в повестку правительства.

Соглашение было подписано и вступило в силу в 1998 году, после этого оно автоматически продлевалось, так как ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть.