Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Россию

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны не посещать Россию, а тех, кто в данный момент находится в РФ, - покинуть ее как можно скорее.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны не посещать Россию, а тех, кто в данный момент находится в РФ, - покинуть ее как можно скорее.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, - покинуть страну как можно скорее", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее с аналогичным призывом посольство США в Москве обратилось к гражданам Соединенных Штатов.