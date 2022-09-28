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Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Россию

Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Россию Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны не посещать Россию, а тех, кто в данный момент находится в РФ, - покинуть ее как можно скорее.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 22:24
Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Россию

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны не посещать Россию, а тех, кто в данный момент находится в РФ, - покинуть ее как можно скорее.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, - покинуть страну как можно скорее", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее с аналогичным призывом посольство США в Москве обратилось к гражданам Соединенных Штатов.

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Версия на английском языке Latvia urges its citizens to leave Russia
Версия на азербайджанском языке Latviya öz vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb

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