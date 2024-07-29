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Латвия привлечет литовских пограничников для борьбы с нелегальной миграцией

Латвия привлечет литовских пограничников для борьбы с нелегальной миграцией Латвия попросила Литву направить пограничников для помощи в борьбе с нелегальной миграцией.
Другие страны
29 июля 2024 г. 21:00
Латвия привлечет литовских пограничников для борьбы с нелегальной миграцией

Латвия попросила Литву направить пограничников для помощи в борьбе с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Лина Лауринайтите.

"Латвия просит направить группу из 10-15 человек. Скорее всего, они будут сняты с литовско-российской границы", - сказала она.

Отмечается, что аналогичная просьба Латвии была учтена осенью 2023 года, когда в помощь коллегам Литва направила 20 пограничников.

По данным литовского погранведомства, в текущем году на границе стран Балтии и Польши зарегистрировано около 24 тыс. нелегалов. Литва, которая выдворяет мигрантов с границы обратно в Беларусь, в этом отношении находится в наиболее благополучном положении. Ее границу пытались перейти всего 366 человек. На Латвию пришлось около 3 тыс. нелегалов.

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