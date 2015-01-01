Латвия приступила к председательству в Европейском Союзе

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Латвия приступает к председательству в Совете Европейского Союза.

Как сообщает Report, председательство в ЕС перейдет Латвии от Италии. Председателем Совета ЕС на этот период будет премьер-министр страны Лаймдота Страуюма.

В качестве основных приоритетов своего председательства, Латвия наметила конкурентоспособность Европы, создание цифровых систем обслуживания и повышение представительства Европы в мире.

В рамках председательства Латвия проведет ряд мероприятий, одно из которых пройдет в январе, и на котором примут участие министры юстиции и внутренних дел стран-участниц ЕС и программы Восточного Партнерства. Помимо этого, 21-22 мая в Риге пройдет саммит Восточного Партнерства.

В июле Латвия передаст председательство в ЕС Люксембургу.