 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Латвия приступила к председательству в Европейском Союзе

    Латвия примет эстафету председательства от Италии

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Латвия приступает к председательству в Совете Европейского Союза.

    Как сообщает Report, председательство в ЕС перейдет Латвии от Италии. Председателем Совета ЕС на этот период будет премьер-министр страны Лаймдота Страуюма.

    В качестве основных приоритетов своего председательства, Латвия наметила конкурентоспособность Европы, создание цифровых систем обслуживания и повышение представительства Европы в мире.

    В рамках председательства Латвия проведет ряд мероприятий, одно из которых пройдет в январе, и на котором примут участие министры юстиции и внутренних дел стран-участниц ЕС и программы Восточного Партнерства. Помимо этого, 21-22 мая в Риге пройдет саммит Восточного Партнерства.

    В июле Латвия передаст председательство в ЕС Люксембургу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi