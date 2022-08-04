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Латвия приостановила соглашение с Россией об экономическом сотрудничестве

Латвия приостановила соглашение с Россией об экономическом сотрудничестве Министерство иностранных дел Латвии заявило о приостановке соглашения между правительством Латвийской Республики и правительством Российской Федерации об экономическом сотрудничестве.
Другие страны
4 августа 2022 г. 21:18
Латвия приостановила соглашение с Россией об экономическом сотрудничестве

Министерство иностранных дел Латвии заявило о приостановке соглашения между правительством Латвийской Республики и правительством Российской Федерации об экономическом сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении МИД Латвии в официальном издании правовых актов республики Latvijas Vеstnesis.

Согласно документу внешнеполитического ведомства, действие указанного соглашения приостановлено с 1 августа 2022 года. Уточняется, что в этот же день было приостановлено действие соглашения между правительствами двух стран о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества. С понедельника также было приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий двух стран.

В документе отмечается, что 16 мая 2022 года было приостановлено действие соглашения об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, а также соглашения о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

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