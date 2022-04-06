Латвия приняла решение об отказе от российского газа

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс на форуме по трансатлантической энергетической безопасности подтвердил желание республики как можно скорее отказаться от импорта российского газа.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс на форуме по трансатлантической энергетической безопасности подтвердил желание республики как можно скорее отказаться от импорта российского газа.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила советник министра по вопросам общественных отношений Винета Вилистере-Лаце.

Министр в своем выступлении, обращаясь к представляющим отрасль сжиженного природного газа (СПГ) бизнесменам, конгрессменам и представителям администрации США, отметил, что Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому страна рассматривает поставки СПГ из Соединенных Штатов как очень перспективную альтернативу российскому газу.

"В настоящее время я нахожусь здесь со своей командой, чтобы лично обратиться к компаниям СПГ и разработчикам инфраструктуры с просьбой о сотрудничестве с Латвией, как путем согласования долгосрочных поставок сжиженного газа, так и в форме сотрудничества при строительстве терминала СПГ в Латвии, для укрепления энергетической безопасности и независимости Латвии", - подчеркнул министр экономики.