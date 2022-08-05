Евросоюз утвердил решение сократить потребление газа на 15%

Совет ЕС утвердил в пятницу решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года и все предусмотренные для стран Евросоюза исключения

Совет ЕС утвердил в пятницу решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года и все предусмотренные для стран Евросоюза исключения из этого требования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", - говорится в документе.

Документ также уточняет, что в случае прекращения поставок газа, если Еврокомиссия захочет объявить "общесоюзную газовую тревогу" и потребовать обязательного сокращения потребления, она обязана получить одобрение стран ЕС в Совете Евросоюза.