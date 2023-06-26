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Латвия прекратила прием заявлений россиян на выдачу виз всех типов

Латвия прекратила прием заявлений россиян на выдачу виз всех типов Латвийская сторона прекратила прием заявлений граждан России с просьбой о выдаче виз всех типов.
Другие страны
26 июня 2023 г. 21:43
Латвия прекратила прием заявлений россиян на выдачу виз всех типов

Латвийская сторона прекратила прием заявлений граждан России с просьбой о выдаче виз всех типов.

Как передает Report, об этом сообщил МИД балтийской республики.

"В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан РФ", - говорится в тексте.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что те, кто подал документы ранее, могут рассчитывать на то, что пройдут необходимые процедуры. "Принятые представительствами заявления, обработка которых началась до 25 июня, будут рассмотрены до конца", - уточнили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Rusiya vətəndaşlarına vizaların verilməsini dayandırıb

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