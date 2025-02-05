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Латвия потратит €4,7 млн на обучение украинских беженцев латышскому

Латвия потратит €4,7 млн на обучение украинских беженцев латышскому Власти Латвии выделили почти €4,7 млн на обучение беженцев из Украины латышскому языку.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 11:27
Латвия потратит €4,7 млн на обучение украинских беженцев латышскому

Власти Латвии выделили почти €4,7 млн на обучение беженцев из Украины латышскому языку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, курсы предназначены для беженцев, в том числе несовершеннолетних, которые получили среднее образование на территории Украины. Планируется, что в 2025 году до 6 375 украинцев смогут бесплатно посещать курсы латышского языка.

По данным портала, программа обучения беженцев из Украины латышскому языку реализуется в балтийской республике с 2022 года.

Ранее депутат Сейма (парламента) Латвии Эдвинс Шноре ("Национальное объединение") предложил внести в законодательство поправки, предусматривающие требования для граждан Украины к знанию латышского языка при регистрации в качестве водителей такси. В декабре 2024 года глава латвийского МИД Байба Браже на своей странице в соцсети X возмутилась, что таксист говорил с ней на русском языке, и потребовала объяснений от сервиса такси Bolt. Позже выяснилось, что водитель был гражданином Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного латвийской компанией Rait Custom Research Baltic в августе 2024 года, менее половины жителей Латвии одобряют прием украинских беженцев властями страны.

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Версия на азербайджанском языке Latviya ukraynalı qaçqınların yerli dili öyrənməsinə 4,7 milyon avro xərcləyəcək

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