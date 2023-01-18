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Латвия поставит Украине ЗРК Stinger

Латвия поставит Украине ЗРК Stinger Латвия окажет военную помощь Украине поставками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, вертолетов, пулеметов и беспилотных летательных аппаратов.
Другие страны
18 января 2023 г. 18:20
Латвия поставит Украине ЗРК Stinger

Латвия окажет военную помощь Украине поставками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, вертолетов, пулеметов и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Report cо ссылкой ТАСС, об этом в среду сообщило агентство LETA.

"В ближайшее время мы направим Украине новые партии военной помощи. Это будут ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами, беспилотные летательные аппараты", - приводятся в сообщении слова министра обороны Латвии Инары Мурниеце.

Она также отметила, что Латвия в этом году продолжит обучение украинских военных разного уровня. "Планируется увеличить интенсивность курсов и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем это было сделано в 2022 году", - сказала министр.

Согласно сообщению, поддержка, оказанная Украине Латвией, в денежном выражении составляет более €314 млн, или 0,93% от валового внутреннего продукта страны. Из этой суммы примерно €300 млн приходятся на военные поставки.

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