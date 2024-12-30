Латвия подготовила 1000 дронов для передачи Украине

Латвия подготовила к передаче Украине более 1000 дронов, это будут беспилотники различных типов.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.
"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", - написал Спрудс.
Он подчеркнул, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 млн евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.