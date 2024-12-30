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Латвия подготовила 1000 дронов для передачи Украине

Латвия подготовила 1000 дронов для передачи Украине Латвия подготовила к передаче Украине более 1000 дронов, это будут беспилотники различных типов.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 09:31
Латвия подготовила 1000 дронов для передачи Украине

Латвия подготовила к передаче Украине более 1000 дронов, это будут беспилотники различных типов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", - написал Спрудс.

Он подчеркнул, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 млн евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Ukraynaya təhvil vermək üçün min dron hazırlayıb

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