Латвия планирует помочь с перевозкой украинского зерна

Латвия может этой осенью начать перевозить украинское зерно по железной дороге. Технологические возможности логистики и перевалки позволяют это реализовать.

Латвия может этой осенью начать перевозить украинское зерно по железной дороге. Технологические возможности логистики и перевалки позволяют это реализовать.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава правления Латвийской железной дороги Риналдс Плевниекс.

"До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно", - заявил Плявниекс.

По его словам, в таких перевозках нужно проводить две перевалки. В то же время Плявниекс заявил, что технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.

"Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", - добавил председатель правления компании.