Латвия планирует помочь с перевозкой украинского зерна

Латвия может этой осенью начать перевозить украинское зерно по железной дороге. Технологические возможности логистики и перевалки позволяют это реализовать.
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"До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно", - заявил Плявниекс.
По его словам, в таких перевозках нужно проводить две перевалки. В то же время Плявниекс заявил, что технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.
"Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", - добавил председатель правления компании.