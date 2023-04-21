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Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger Правительство Латвии передаст Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 23:38
Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

Правительство Латвии передаст Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Как передает Report со ссылкой на LSM, об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании "Рамштайна".

"Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии", - сказала она.

Министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия останется совсем без переносных систем ПВО.

"Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", - добавила И.Мурниеце.

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Версия на азербайджанском языке Latviya “Stinger” zenit-raket komplekslərini Ukraynaya təhvil verəcək

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