Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности

Латвия примет участие в "коалиции ПВО" для Украины, хотя у нее нет своих установок Patriot. Вместо этого у страны есть системы малой дальности.

Латвия примет участие в "коалиции ПВО" для Украины, хотя у нее нет своих установок Patriot. Вместо этого у страны есть системы малой дальности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам министр обороны Латвии Андрис Спрудс перед заседанием совета глав МИД и Минобороны стран ЕС.

По его словам, Латвия является активным участником "коалиции дронов" и "коалиции снарядов", созданных для закупки вооружения для Киева.

"Есть страны, у которых имеются системы Patriot, есть страны, у которых их нет... Если мы говорим о противовоздушной обороне, то речь идет о довольно широком спектре систем ПВО. Латвия тоже внесет свой вклад активами ПВО... Есть системы ПВО более малой дальности", - сказал он.

Он также сообщил, что в Латвии в 2023 году прошли подготовку более 4 тыс. украинских военнослужащих, в 2024 году аналогичная подготовка продолжается.