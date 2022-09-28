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Латвия объявила режим ЧС на пунктах пропуска на границе с РФ

Латвия объявила режим ЧС на пунктах пропуска на границе с РФ Правительство Латвии утвердило предложение Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации в пунктах пересечения границы и нескольких пограничных краях из-за объявленной частичной мобилизацией в РФ.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 13:55
Латвия объявила режим ЧС на пунктах пропуска на границе с РФ

Правительство Латвии утвердило предложение Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации в пунктах пересечения границы и нескольких пограничных краях из-за объявленной частичной мобилизацией в РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Delfi.

"Чтобы предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности, правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию с 28 сентября по 26 декабря в пунктах пересечения границы и в нескольких приграничных краях - Алуксненском, Балвском и Лудзенском", – сообщает издание.

Также правительство решило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране повысить контроль на латвийско-российской границе и усилить проверку российских граждан, прибывающих в Латвию.

По данным издания, с 19 сентября во въезде в Латвию было отказано 57 гражданам России. Легально въехали 2 475 российских граждан. Все граждане, въезжающие на территорию страны, проходят строгую проверку.

Убежище в Латвии попросили 16 граждан РФ, большинство из которых связывали свое решение с тем, что их преследуют из-за того, что не поддерживают политику российских властей. Еще двое попросили об убежище из-за объявленной в России мобилизации.

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