Латвия обновила три антирекорда по COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Латвии было госпитализировано 206 пациентов с диагнозом COVID-19, что является рекордным суточным показателем за время пандемии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы здравоохранения республики.
"За минувшие сутки в Латвии были помещены в больницы 206 пациентов с диагнозом COVID-19 - это рекордное число с начала пандемии. Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах также достигло рекордного показателя - 1 277", - сказано в сообщении.
У 1 123 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 154 человека переносят его в тяжелой форме - это тоже новый антирекорд.
В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации, введен локдаун и комендантский час.