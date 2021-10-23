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Латвия обновила три антирекорда по COVID-19 за сутки

Латвия обновила три антирекорда по COVID-19 за сутки За минувшие сутки в Латвии было госпитализировано 206 пациентов с диагнозом COVID-19, что является рекордным суточным показателем за время пандемии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы
Другие страны
23 октября 2021 г. 17:50
Латвия обновила три антирекорда по COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Латвии было госпитализировано 206 пациентов с диагнозом COVID-19, что является рекордным суточным показателем за время пандемии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы здравоохранения республики.

"За минувшие сутки в Латвии были помещены в больницы 206 пациентов с диагнозом COVID-19 - это рекордное число с начала пандемии. Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах также достигло рекордного показателя - 1 277", - сказано в сообщении.

У 1 123 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 154 человека переносят его в тяжелой форме - это тоже новый антирекорд.

В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации, введен локдаун и комендантский час.

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