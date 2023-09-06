Латвия намерена заминировать границы с Россией

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце представила обновленную концепцию государственной обороны, в которой особое внимание уделяется усилению восточной границы с Россией. Речь идет о противотанковых минах и других инженерных решениях.
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Мурниеце заявила, что граница должна быть укреплена в военном отношении, поэтому необходимо провести анализ того, какие меры "по ограничению мобильности подойдут на конкретном участке". Речь идет о противотанковых зубьях, металлических и бетонных конструкциях, а также противотанковых минах.
Она подчеркнула, что создание пограничной инфраструктуры входит в компетенцию МВД, однако у ее ведомства тоже есть идеи по совершенствованию и ускорению процесса усиления границы.
"Мое видение и политическая позиция заключаются в том, что приведение границы в порядок должно быть завершено до конца этого года. При этом антимобильные меры должны быть реализованы во всем Балтийском регионе", - отметила глава военного ведомства Латвии.