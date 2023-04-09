Латвия начинает строительство 60-километрового забора на границе с Беларусью

Латвия начинает второй этап строительства забора вдоль границы с Беларусью протяженностью 63,9 км. Строительство забора хотят завершить до конца 2024 года.

Латвия начинает второй этап строительства забора вдоль границы с Беларусью протяженностью 63,9 км. Строительство забора хотят завершить до конца 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Delfi.

Отметим, что на первом этапе Латвия построила 54 км забора на границе с Беларусью. При этом погода зимой не способствовала продолжению работ в болотистой местности. Их восстановят, когда почва станет твердой, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

Кроме того, часть проблем связана с рельефом местности, ведь пограничная инфраструктура должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, а дороги должны быть безопасными для движения.

В целом проект предполагает строительство забора на 173-километровой полосе латвийско-белорусской границы.