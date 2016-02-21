Латвия может упростить порядок захода кораблей НАТО в территориальные воды страны

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Латвии представило на рассмотрение в правительство страны новые правила, которые облегчают процедуру захода военных кораблей НАТО в латвийские воды, "в связи с изменением ситуации с безопасностью в Европе". Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал mixnews.lv со ссылкой на ведомство.

"В связи с изменившейся ситуацией и с учетом обязательств Латвии как страны-члена НАТО необходимо обеспечить по возможности быстрое прибытие в Латвию вооруженных сил союзников. Это относится и к военным учениям, и к потенциально кризисным ситуациям", — сообщили в латвийском Минобороны.

В настоящее время порядок, в соответствии с которым иностранные военные корабли заходят в территориальные воды Латвии, устанавливают принятые в 2010 году правила Кабинета министров. Они предусматривают сложный и трудоемкий порядок согласования — разрешения на заход в латвийские воды выдает министерство иностранных дел, а в целом в процессе согласования участвуют три министерства и Национальные вооруженные силы.