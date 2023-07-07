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Латвия, Литва и Польша запросили у НАТО усиления восточного фланга

Латвия, Литва и Польша запросили у НАТО усиления восточного фланга Лидеры стран Латвии, Литвы, и Польши обратились с письмом к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
Другие страны
7 июля 2023 г. 15:25
Латвия, Литва и Польша запросили у НАТО усиления восточного фланга

Лидеры стран Латвии, Литвы, и Польши обратились с письмом к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как передает Report, cо ссылкой на зарубежные СМИ, они выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Беларуси, связанной с размещением ядерного оружия РФ на ее территории. Эти страны попросили укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

В послании сообщается, что размещение ядерного потенциала России на территории Беларуси может представлять угрозу для стран Запада.

"Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси обостряет ситуацию в контексте конфликта в Украине и представляет прямую угрозу безопасности...", - сказано в письме лидеров Латвии, Литвы и Польши.

Также отмечается, что перемещение наемников ЧВК "Вагнера" и ее основателя Евгения Пригожина в Беларусь будет представлять угрозу политической стабильности страны, а также "угрожать потенциальной потерей контроля над обычными и ядерными вооружениями".

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Версия на азербайджанском языке Litva, Polşa və Latviya prezidentləri NATO-nun Baş katibinə birgə məktub göndərib: “Bizi Rusiyadan qoruyun”

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