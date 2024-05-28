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Латвия инвестирует 20 млн евро в развитие "армии дронов" в текущем году

Латвия инвестирует 20 млн евро в развитие "армии дронов" в текущем году Латвия в 2024 году инвестирует 20 млн. евро в развитие "армии дронов".
Другие страны
28 мая 2024 г. 00:28
Латвия инвестирует 20 млн евро в развитие армии дронов в текущем году

Латвия в 2024 году инвестирует 20 млн. евро в развитие "армии дронов".

Как передает Report, об этом написал министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс в соцсети X.

"В этом году мы инвестируем 20 млн. евро в развитие "армии дронов" вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников. Более 10 млн. евро - для производителей дронов. В июне на полигоне Селия откроем мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов", - сообщил Спрудс.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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