Латвия инвестирует 20 млн евро в развитие "армии дронов" в текущем году

Латвия в 2024 году инвестирует 20 млн. евро в развитие "армии дронов".

Латвия в 2024 году инвестирует 20 млн. евро в развитие "армии дронов".

Как передает Report, об этом написал министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс в соцсети X.

"В этом году мы инвестируем 20 млн. евро в развитие "армии дронов" вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников. Более 10 млн. евро - для производителей дронов. В июне на полигоне Селия откроем мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов", - сообщил Спрудс.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.