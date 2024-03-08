О нас

Латвия и Германия вслед за США предупредили о возможных терактах в России

Латвия и Германия вслед за США предупредили о возможных терактах в России Министерства иностранных дел Латвии и Германии обновили рекомендации о поездках своих граждан в Россию, призвав их избегать поездок в страну и остерегаться массовых мероприятий в ближайшие 48 часов.
Другие страны
8 марта 2024 г. 17:53
Латвия и Германия вслед за США предупредили о возможных терактах в России

Министерства иностранных дел Латвии и Германии обновили рекомендации о поездках своих граждан в Россию, призвав их избегать поездок в страну и остерегаться массовых мероприятий в ближайшие 48 часов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в обновленном материале посольства Латвии.

Ведомства сослались на предупреждение посольства США, в котором сказано о возможных терактах в Москве.

"МИД призывает граждан Латвии не ездить в Россию, а находящихся в стране - как можно скорее покинуть ее. Мы призываем находящихся в России латвийцев быть осторожными и избегать массовых мероприятий, поскольку, по информации посольства США в России, в ближайшие 48 часов в Москве возможны террористические атаки", - сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение для своих граждан опубликовал МИД Германии. В нем говорится о потенциальном риске атак беспилотников и терактов на сеть общественного транспорта, "особенно на движение поездов".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%
В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%
8 марта 2024 г. 18:20
Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн
Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн
8 марта 2024 г. 18:15
В Афинах анархисты столкнулись с полицией во время марша студентов
В Афинах анархисты столкнулись с полицией во время марша студентов
8 марта 2024 г. 17:58
В секторе Газа пять человек погибли при сбросе гумпомощи на толпу беженцев
В секторе Газа пять человек погибли при сбросе гумпомощи на толпу беженцев
8 марта 2024 г. 17:36
На западе Индии не менее 14 детей пострадали от удара током
На западе Индии не менее 14 детей пострадали от удара током
8 марта 2024 г. 17:15
МВД Испании: 12 человек задержаны за распространение детской порнографии
МВД Испании: 12 человек задержаны за распространение детской порнографии
8 марта 2024 г. 16:53
Полиция ФРГ нашла у экс-участницы группировки RAF 1,2 кг золота и €40 тыс.
Полиция ФРГ нашла у экс-участницы группировки RAF 1,2 кг золота и €40 тыс.
8 марта 2024 г. 16:39
В Италии проходят манифестации и забастовки
В Италии проходят манифестации и забастовки
8 марта 2024 г. 16:12
Финляндия планирует направить военных в регион Красного моря
Финляндия планирует направить военных в регион Красного моря
8 марта 2024 г. 15:45
Спецпосланник Макрона: Франция не намерена выводить военных из Чада
Спецпосланник Макрона: Франция не намерена выводить военных из Чада
8 марта 2024 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi