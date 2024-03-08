Латвия и Германия вслед за США предупредили о возможных терактах в России

Министерства иностранных дел Латвии и Германии обновили рекомендации о поездках своих граждан в Россию, призвав их избегать поездок в страну и остерегаться массовых мероприятий в ближайшие 48 часов.

Министерства иностранных дел Латвии и Германии обновили рекомендации о поездках своих граждан в Россию, призвав их избегать поездок в страну и остерегаться массовых мероприятий в ближайшие 48 часов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в обновленном материале посольства Латвии.

Ведомства сослались на предупреждение посольства США, в котором сказано о возможных терактах в Москве.

"МИД призывает граждан Латвии не ездить в Россию, а находящихся в стране - как можно скорее покинуть ее. Мы призываем находящихся в России латвийцев быть осторожными и избегать массовых мероприятий, поскольку, по информации посольства США в России, в ближайшие 48 часов в Москве возможны террористические атаки", - сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение для своих граждан опубликовал МИД Германии. В нем говорится о потенциальном риске атак беспилотников и терактов на сеть общественного транспорта, "особенно на движение поездов".