Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Латвия готовится полностью закрыть границу с Беларусью

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 13:46
    Латвия готовится полностью закрыть границу с Беларусью

    Латвия может полностью закрыть границу с Беларусью.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Baltnews.

    По словам главы МВД страны Рихарда Козловскиса, власти страны готовы закрыть последний работающий КПП на латвийско-белорусской границе.

    По его словам, это решение должно стать "единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии".

    Накануне латвийский Сейм (парламент страны) передал на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на время проведения ими военных учений "Запад".

    Накануне Польша на неограниченный срок закрыла все погранпереходы и воздушное пространство на границе с Беларусью. Следом о закрытии воздушного пространства сообщили в министерстве обороны Литвы.

    Латвия Беларусь граница Россия

    Последние новости

    14:14

    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    Происшествия
    14:14

    Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:10

    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Инфраструктура
    14:07

    Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

    Другие страны
    14:01

    Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

    Энергетика
    13:59

    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Инфраструктура
    13:58

    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    Внешняя политика
    13:55

    Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

    Энергетика
    13:52

    "Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Футбол
    Лента новостей