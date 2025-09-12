Латвия готовится полностью закрыть границу с Беларусью

Латвия может полностью закрыть границу с Беларусью.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Baltnews.

По словам главы МВД страны Рихарда Козловскиса, власти страны готовы закрыть последний работающий КПП на латвийско-белорусской границе.

По его словам, это решение должно стать "единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии".

Накануне латвийский Сейм (парламент страны) передал на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на время проведения ими военных учений "Запад".

Накануне Польша на неограниченный срок закрыла все погранпереходы и воздушное пространство на границе с Беларусью. Следом о закрытии воздушного пространства сообщили в министерстве обороны Литвы.