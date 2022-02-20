Латвия, Эстония и Британия продолжат оказывать военную помощь Киеву

Латвия, Эстония и Великобритания договорились продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.
Как передает Report, об этом заявила канцелярия президента Латвии Эгилса Левитса по итогам его встречи с премьер-министрами Эстонии и Великобритании Каей Каллас и Борисом Джонсоном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Эгилс Левитс, Кая Каллас и Борис Джонсон были едины в том, что Украине необходимо продолжить предоставлять военную и финансовую помощь", - говорится в сообщении.
По информации канцелярии, участники встречи также заявили о необходимости укрепить восточный фланг НАТО и подготовить сильные и долгосрочные санкции против России.
Каллас в Facebook написала, что в ходе встречи она также договорилась с Джонсоном расширить сотрудничество в формате Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под командованием Великобритании. "Мы договорились еще больше расширить сотрудничество в этом формате, - подчеркнула Каллас. - Например, я предложила организовать регулярные учения со странами-участницами ОЭС".