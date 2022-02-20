О нас
Report Georgia
Аудио новости

Латвия, Эстония и Британия продолжат оказывать военную помощь Киеву

Латвия, Эстония и Британия продолжат оказывать военную помощь Киеву Латвия, Эстония и Великобритания договорились продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 00:53
Латвия, Эстония и Британия продолжат оказывать военную помощь Киеву

Латвия, Эстония и Великобритания договорились продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Как передает Report, об этом заявила канцелярия президента Латвии Эгилса Левитса по итогам его встречи с премьер-министрами Эстонии и Великобритании Каей Каллас и Борисом Джонсоном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Эгилс Левитс, Кая Каллас и Борис Джонсон были едины в том, что Украине необходимо продолжить предоставлять военную и финансовую помощь", - говорится в сообщении.

По информации канцелярии, участники встречи также заявили о необходимости укрепить восточный фланг НАТО и подготовить сильные и долгосрочные санкции против России.

Каллас в Facebook написала, что в ходе встречи она также договорилась с Джонсоном расширить сотрудничество в формате Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под командованием Великобритании. "Мы договорились еще больше расширить сотрудничество в этом формате, - подчеркнула Каллас. - Например, я предложила организовать регулярные учения со странами-участницами ОЭС".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi