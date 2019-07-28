​Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары.

Уточняется, что днем кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи светло-коричневые насекомые заполоняют почти все улицы.

Эксперты считают, что причиной нашествия стала погода. Они заявляют, что такая ситуация в городе продлится еще несколько недель.

Ученые добавили, что для человека насекомые не несут вреда, но водителям стоит быть осторожными на дорогах, поскольку тучи кузнечиков могут повлиять на видимость.