Лариджани: Обама слишком слаб, чтобы принять правильное решение

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что президент США Барак Обама несет личную ответственность за провал ядерных переговоров. По мнению политика, Обама слишком слаб из-за внутренних проблем в своей стране, чтобы принимать правильное решение по этому вопросу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Обама несет ответственность за свою неправильную политику в течение переговорного процесса. И Иран не будет расплачиваться за слабость американского президента, из-за которой он не может решить внутренние проблемы в своей стране", - приводит его слова Tasnim News.

При этом Лариджани отметил, что иранская администрация проявила достаточную гибкость в переговорах, а США стоит понять, что "неправильная политика может привести к провалу всего переговорного процесса".

В ноябре 2013 года в Женеве "шестерка" международных посредников и Иран договорились подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций. Спустя год такое соглашение не было выработано в срок - к 24 ноября, существует лишь "промежуточный план действий". Стороны продлили переговоры до конца июня.

Ранее также стало известно, что демократы в сенате США заблокируют рассмотрение новых санкций против Ирана до конца марта. По словам сенатора, выступавшего на слушаниях в конгрессе, законопроект может быть рассмотрен "после 24 марта и только если не будет рамок политического соглашения" по иранской ядерной программе.