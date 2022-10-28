Лапид заявил, что Израиль сможет стать крупным поставщиком газа в Европу

Израиль благодаря заключению соглашения о демаркации морской границы с Ливаном может теперь развивать газодобычу в Средиземном море, становясь одним из крупных поставщиков газа в Европу.

Израиль благодаря заключению соглашения о демаркации морской границы с Ливаном может теперь развивать газодобычу в Средиземном море, становясь одним из крупных поставщиков газа в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с эмиссаром США Эймосом Хокстином, посредничавшим при заключении ливано-израильского соглашения.

По словам израильского премьера, для его страны речь идет об "историческом соглашении", которое укрепляет безопасность и экономику Израиля, а также принесет стабильность региону. "Израиль начал добывать газ на месторождении Кариш, и мы станем крупным поставщиком природного газа в Европу в тот момент, когда мир отчаянно нуждается", - отметил Лапид, слова которого приводит его канцелярия. Лапид обратился при этом со словами благодарности к Хокстину.

Финальная церемония по случаю вступления в силу соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем прошла в штаб-квартире миротворцев ООН на мысе Рас-эн-Накура. В церемонии принял участие Хокстин, выступавший посредником между сторонами.

Ливан и Израиль оспаривали друг у друга участок шельфа площадью 856 кв. км, каждая сторона считала его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Спорный район находится на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш.