Лапид поздравил Нетаньяху с победой на досрочных парламентских выборах в Израиле

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил в четверг вечером лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить с победой на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил в четверг вечером лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить с победой на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная радиостанция "Кан".

"Я поговорил сегодня вечером с председателем оппозиции Биньямином Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах. Государство Израиль превыше всех политических соображений, и я желаю Нетаньяху успеха ради народа Израиля и Государства Израиль", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.

Он также сообщил, что уже дал распоряжение своему аппарату готовиться к предстоящей передаче полномочий. "Я проинформировал председателя оппозиции, что дал указание всем подразделениям офиса премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти", - отметил Лапид.