О нас

Лапид и Кулеба обсудили ситуацию в Украине

Лапид и Кулеба обсудили ситуацию в Украине Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.
Другие страны
20 октября 2022 г. 22:58
Лапид и Кулеба обсудили ситуацию в Украине

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Яир Лапид сегодня вечером поговорил с министром иностранных дел (Украины) Дмитрием Кулебой. Премьер-министр получил последнюю информацию о войне в Украине и подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы премьер-министр подчеркнул свою глубокую обеспокоенность по поводу военных связей между Ираном и Россией", - сообщили также в канцелярии главы израильского кабмина.

Напомним, что ранее официальные лица РФ и Ирана отвергали утверждения ряда западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что РФ использует БПЛА отечественного производства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
20 октября 2022 г. 08:59
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
19 октября 2022 г. 23:42
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
19 октября 2022 г. 22:42
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
19 октября 2022 г. 22:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi