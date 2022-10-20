Лапид и Кулеба обсудили ситуацию в Украине

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Яир Лапид сегодня вечером поговорил с министром иностранных дел (Украины) Дмитрием Кулебой. Премьер-министр получил последнюю информацию о войне в Украине и подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы премьер-министр подчеркнул свою глубокую обеспокоенность по поводу военных связей между Ираном и Россией", - сообщили также в канцелярии главы израильского кабмина.

Напомним, что ранее официальные лица РФ и Ирана отвергали утверждения ряда западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что РФ использует БПЛА отечественного производства.