О нас

Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля

Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент США Джо Байден подписали в четверг в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Другие страны
14 июля 2022 г. 16:05
Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент США Джо Байден подписали в четверг в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию церемонии подписания вела пресс-служба израильского правительства.

Документ получил название "Иерусалимская декларация". В нем, в частности, подчеркивается готовность США поддерживать безопасность Израиля, а также совместное стремление обоих государств противодействовать Ирану и его стремлению разработать ядерное оружие.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Евросоюз намерен ввести санкции против 50 физических и юридических лиц РФ
Евросоюз намерен ввести санкции против 50 физических и юридических лиц РФ
14 июля 2022 г. 16:23
Сейм Латвии утвердил запрет на поставки российского газа с 2023 года
Сейм Латвии утвердил запрет на поставки российского газа с 2023 года
14 июля 2022 г. 15:40
На юге Франции из-за лесных пожаров эвакуировали еще сотню человек
На юге Франции из-за лесных пожаров эвакуировали еще сотню человек
14 июля 2022 г. 15:36
В ходе беспорядков в Шри-Ланке ранены 16 военнослужащих
В ходе беспорядков в Шри-Ланке ранены 16 военнослужащих
14 июля 2022 г. 13:26
В Германии началась забастовка портовых работников
В Германии началась забастовка портовых работников
14 июля 2022 г. 12:36
Сербия не присоединилась к новым санкциям ЕС против Ирана
Сербия не присоединилась к новым санкциям ЕС против Ирана
14 июля 2022 г. 12:27
Байден в Иерусалиме попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Киеву
Байден в Иерусалиме попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Киеву
14 июля 2022 г. 12:01
Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку
Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку
14 июля 2022 г. 11:15
Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить резиденции президента и премьер-министра
Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить резиденции президента и премьер-министра
14 июля 2022 г. 11:00
В Греции разбился вертолет, двое погибли
В Греции разбился вертолет, двое погибли
14 июля 2022 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi