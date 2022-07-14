Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля

Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент США Джо Байден подписали в четверг в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

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