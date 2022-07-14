Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент США Джо Байден подписали в четверг в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию церемонии подписания вела пресс-служба израильского правительства.
Документ получил название "Иерусалимская декларация". В нем, в частности, подчеркивается готовность США поддерживать безопасность Израиля, а также совместное стремление обоих государств противодействовать Ирану и его стремлению разработать ядерное оружие.