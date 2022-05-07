Лаос снял все COVID-ограничения на въезд для иностранцев

Лаос полностью снимает все ограничения на въезд в страну для иностранцев, введенные в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Лаос полностью снимает все ограничения на въезд в страну для иностранцев, введенные в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу во Вьентьяне официальный представитель правительства Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхиппакон Чантхавонгса.

По ее словам, власти республики согласились с предложенным министерством информации, культуры и туризма планом открытия страны для зарубежных гостей. Начиная с 9 мая в Лаос смогут без ограничений въезжать и посещать всю территорию ЛНДР любые иностранные граждане. Имеющим сертификат вакцинации от COVID-19 не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста или проходить тестирование на коронавирус по прибытии в Лаос. Тем, кто сертификата вакцинации не имеет, придется пройти экспресс-тестирование в обязательном порядке. Кроме этого, прибывшим в Лаос иностранцам предложат установить местное приложение на смартфон для отслеживания возможных контактов с больными COVID-19 во время пребывания в стране.