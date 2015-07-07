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    Лайнер Turkish Airlines экстренно сел в Нью-Дели из-за угрозы взрыва

    Бортпроводники нашли записку, указывающую на возможное наличие взрывчатки

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет компании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Нью-Дели из-за угрозы взрыва на борту. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лайнер выполнял рейс Бангкок-Стамбул, когда бортпроводники нашли в туалете записку, указывающую на возможное наличие взрывчатки.

    По предварительной информации, на зеркале в туалете воздушного судна была обнаружена надпись, сделанная губной помадой, о том, что на борту установлено взрывное устройство.

    Эрбас А330 отбуксирован в безопасную зону аэропорта, где начался досмотр салона, грузовых отсеков и багажа всех 148 пассажиров. По завершении проверки будет принято решение о продолжении полета.

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