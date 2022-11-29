О нас

Лагерь наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР подвергся авиаудару

Лагерь наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР подвергся авиаудару В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неопознанный самолет нанес авиаудар по военному объекту на севере, который связан с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера".
Другие страны
29 ноября 2022 г. 04:23
Лагерь наемников ЧВК Вагнера в ЦАР подвергся авиаудару

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неопознанный самолет нанес авиаудар по военному объекту на севере, который связан с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства ЦАР в Facebook.

Лагерь солдат принадлежит российским полувоенным формированиям, власти страны называют их "союзниками". Самолет сбросил взрывчатку в городе Босангоа, жертв в результате атаки нет.

"Удар был нацелен на базу наших сил обороны, наших союзников и на хлопковую фабрику. Начато расследование, чтобы "установить ответственность", - говорится в релизе правительства.

Издание Le Monde со ссылкой на управляющего водными и лесными ресурсами в администрации Босангоа Этьена Нгеретума пишет, что самолет бомбил базу российских военных в 2:50 утра по местному времени.

"Мы слышали минимум 4 взрыва. Была ночь, поэтому самолет мы не увидели - он летел тихо с выключенными огнями", - сообщил он.

По данным СМИ, это был первый авиаудар с начала гражданской войны в африканской стране, которая закончилась в 2013 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Afrika Respublikasında "Vaqner" muzdlularının düşərgəsi hava hücumuna məruz qalıb

Другие новости из категории

Президент Словении рассчитывает на признание Хорватией решения по территориальному спору
Президент Словении рассчитывает на признание Хорватией решения по территориальному спору
29 ноября 2022 г. 03:51
СМИ: Военные США и России использовали линию спецсвязи один раз за время войны в Украине
СМИ: Военные США и России использовали линию спецсвязи один раз за время войны в Украине
29 ноября 2022 г. 02:44
США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине
США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине
29 ноября 2022 г. 01:32
ООН назвала число погибших в Украине мирных граждан 
ООН назвала число погибших в Украине мирных граждан 
28 ноября 2022 г. 22:43
Власти ФРГ намерены потратить 20 млрд евро на покрытие дефицита боеприпасов
Власти ФРГ намерены потратить 20 млрд евро на покрытие дефицита боеприпасов
28 ноября 2022 г. 21:51
Международная организация, базирующаяся во Франции, пыталась отравить конголезского президента
Международная организация, базирующаяся во Франции, пыталась отравить конголезского президента
28 ноября 2022 г. 21:07
Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Румынии
Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Румынии
28 ноября 2022 г. 19:47
На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа
На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа
28 ноября 2022 г. 17:28
Турция обсудит с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО 29 ноября
Турция обсудит с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО 29 ноября
28 ноября 2022 г. 16:56
В Британии призвали Китай уважать право своих граждан на проведение акций
В Британии призвали Китай уважать право своих граждан на проведение акций
28 ноября 2022 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi