Лагерь наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР подвергся авиаудару

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неопознанный самолет нанес авиаудар по военному объекту на севере, который связан с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера".

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неопознанный самолет нанес авиаудар по военному объекту на севере, который связан с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства ЦАР в Facebook .

Лагерь солдат принадлежит российским полувоенным формированиям, власти страны называют их "союзниками". Самолет сбросил взрывчатку в городе Босангоа, жертв в результате атаки нет.

"Удар был нацелен на базу наших сил обороны, наших союзников и на хлопковую фабрику. Начато расследование, чтобы "установить ответственность", - говорится в релизе правительства.

Издание Le Monde со ссылкой на управляющего водными и лесными ресурсами в администрации Босангоа Этьена Нгеретума пишет, что самолет бомбил базу российских военных в 2:50 утра по местному времени.

"Мы слышали минимум 4 взрыва. Была ночь, поэтому самолет мы не увидели - он летел тихо с выключенными огнями", - сообщил он.

По данным СМИ, это был первый авиаудар с начала гражданской войны в африканской стране, которая закончилась в 2013 году.