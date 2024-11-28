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Лагард призвала лидеров ЕС не допустить торговой войны с США

Лагард призвала лидеров ЕС не допустить торговой войны с США Президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала политических лидеров стран ЕС сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом в вопросе о торговых пошлинах и закупать больше американских товаров.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 16:25
Лагард призвала лидеров ЕС не допустить торговой войны с США

Президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала политических лидеров стран ЕС сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом в вопросе о торговых пошлинах и закупать больше американских товаров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом она сказала The Financial Times.

Ожесточенная торговая война, считает Лагард, может свести на нет глобальный экономический рост и даже привести к сокращению мирового ВВП.

Глава ЕЦБ заявила, что Евросоюзу следует не отвечать, а вести переговоры с Трампом, который в ходе предвыборной кампании пообещал ввести пошлины в 10-20% на весь импорт, за исключением китайских товаров, для которых он готовит 60%-ные пошлины.

По ее словам, Европе следует придерживаться в отношениях с Трампом "стратегии чековой книжки", предлагая закупать у США определенные товары, например, природный газ и оборонное оборудование. "Это более хороший сценарий, чем стратегия возмездия, которая может привести к противостоянию "око за око", в котором не будет победителя", - считает Лагард.

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