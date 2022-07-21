Глава ЕЦБ: Экономическая активность в еврозоне продолжает замедляться

Экономическая активность в еврозоне замедляется, рост инфляции, влияющий на покупательную способность, ограничения со стороны предложения и увеличение неопределенности оказывают давление на экономику, сказала председатель Европейского центрального банка (

Экономическая активность в еврозоне замедляется, рост инфляции, влияющий на покупательную способность, ограничения со стороны предложения и увеличение неопределенности оказывают давление на экономику, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания регулятора.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, война РФ против Украины также продолжает негативно влиять на состояние ВВП еврозоны.

Между тем Лагард отметила наличие признаков, указывающих, что некоторые проблемы со стороны предложения могли начать ослабевать, однако добавила, что европейские компании продолжают сталкиваться с ростом расходов и проблемами в цепочках поставок.

"Все эти факторы в совокупности существенно омрачают прогноз на второе полугодие 2022 года и далее", - сказала глава ЕЦБ.