ЛАГ: Сирия не выполнила все требования для возвращения в организацию

Власти Сирии пока не выполнили все требования, необходимые для возвращения республики в Лигу арабских государств (ЛАГ).

Власти Сирии пока не выполнили все требования, необходимые для возвращения республики в Лигу арабских государств (ЛАГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт в Эль-Кувейте на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран - членов ЛАГ.

"Что касается вопроса возвращения Сирии в организацию, то мы не поднимали эту тему в ходе заседания, потому что мы пока не получили от сирийского руководства того, что требуется для восстановления членства (Дамаска) в ЛАГ", - указал аль-Гейт, выступление которого в прямом эфире транслировал телеканал Al Arabiya.

Помимо этого, генсек организации проинформировал, что в ходе состоявшегося совещания были затронуты все наиболее актуальные для арабского мира темы, включая ситуацию в Йемене, а также действия Ирана в регионе.

Напомним, что членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар начавшегося в Сирии внутреннего кризиса.