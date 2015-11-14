ЛАГ решительно осудил теракты в Париже

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Лига арабских государств (ЛАГ) решительно осуждает теракты в Париже и призывает мировое сообщество к совместным усилиям в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек регионального сообщества Набиль аль-Араби.

"Эти презренные во всех смыслах нападения требуют от международного сообщества согласованных усилий, - указал он. - Необходимо использовать все законные средства и инструменты для наказания убийц и тех, кто стоит за ними, чтобы избавить мир от творимых ими зверских преступлений против человечества".

"От имени Лиги арабских государств выражаю соболезнования и глубокое сочувствие народу Франции, ее президенту, правительству и семьям погибших, - сказал аль-Араби. - Лига солидарна с Францией, которая переживает трагедию национального масштаба, и призывает объединить усилия для преодоления ее последствий".