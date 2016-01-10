ЛАГ осудила нападения на саудовские диппредставительства в Иране

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Лига арабских государств (ЛАГ) осуждает совершенные в Иране нападения на дипломатические представительства Саудовской Аравии.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в итоговом заявлении экстренного заседания Совета МИД ЛАГ, прошедшего 10 января в египетской столице и посвященного кризису в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном. "ЛАГ выражает абсолютную поддержку Саудовской Аравии в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета и осуждает атаки на ее диппредставительства, - заявил на итоговой пресс-конференции глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. - Министры иностранных дел также призвали к формированию рабочей группы в составе ОАЭ, Египта и Кувейта с тем, чтобы вынести допущенные Ираном нарушения на рассмотрение Организации Объединенных Наций".

Он также указал, что считает "действия Тегерана прямым нарушением международного права".

Кризис в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном разгорелся 2 января после казни в королевстве шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В ответ иранские протестующие устроили погромы в саудовских дипломатических представительствах в Исламской Республике.