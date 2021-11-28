Ла Лига: "Барселона" побеждает "Вильярреал"

"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Керамика" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Керамика" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Как передает Report, на 48-й минуте после отскока от голкипера Херонимо Рульи отличился Френки де Йонг. Арбитр зафиксировал положение вне игры, но после проверки VАR засчитал гол.

На 76-й минуте хозяева сравняли счет благодаря голу вышедшего на замену Саму Чуквезе.

На 88-й минуте Марк-Андре Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли - и своим моментом голландец воспользовался на 100%. В компенсированное время Филиппе Коутиньо закрепил победу каталонцев, реализовав пенальти.

"Барселона" набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" (16) - 12-й.