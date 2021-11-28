О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ла Лига: "Барселона" побеждает "Вильярреал"

Ла Лига: "Барселона" побеждает "Вильярреал" "Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Керамика" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Другие страны
28 ноября 2021 г. 02:10
Ла Лига: Барселона побеждает Вильярреал

"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Керамика" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Как передает Report, на 48-й минуте после отскока от голкипера Херонимо Рульи отличился Френки де Йонг. Арбитр зафиксировал положение вне игры, но после проверки VАR засчитал гол.

На 76-й минуте хозяева сравняли счет благодаря голу вышедшего на замену Саму Чуквезе.

На 88-й минуте Марк-Андре Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли - и своим моментом голландец воспользовался на 100%. В компенсированное время Филиппе Коутиньо закрепил победу каталонцев, реализовав пенальти.

"Барселона" набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" (16) - 12-й.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
26 ноября 2021 г. 21:01
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
26 ноября 2021 г. 18:45
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Аль-Хиляль стал победителем азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
24 ноября 2021 г. 04:19
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi