L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России

Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за военных действий РФ в Украине. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за военных действий РФ в Украине. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины… Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий в Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России", - говорится в заявлении L'Occitane.

Отмечается, что компания также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.