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L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России

L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за военных действий РФ в Украине. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 18:00
L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России

Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за военных действий РФ в Украине. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины… Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий в Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России", - говорится в заявлении L'Occitane.

Отмечается, что компания также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.

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Версия на английском языке L'Occitane closes its shops in Russia

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