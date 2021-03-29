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Кыргызыстан объявил о начале вакцинации от COVID-19

Кыргызыстан объявил о начале вакцинации от COVID-19 Планируется, что медработники, учителя, сотрудники силовых и правоохранительных органов получат препарат в первую очередь
Другие страны
29 марта 2021 г. 09:45
Кыргызыстан объявил о начале вакцинации от COVID-19
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29 марта на территории Кыргызыстана стартует вакцинация населения от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом объявил министр здравоохранения и социального развития республики Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, жителей республики будут вакцинировать препаратом китайской компании «Sinopharm», 150 тысяч доз которого уже поступили в страну.

Министр также заявил, что он первым сделает прививку против COVID-19.

Отмечается, что вакцинация в Кыргызстане будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе сначала в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях. Планируется, что медработники, учителя, сотрудники силовых и правоохранительных органов получат препарат в первую очередь.

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