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Кыргызстан заявил о подрыве таджикскими ВС автомобильного моста

Кыргызстан заявил о подрыве таджикскими ВС автомобильного моста Военнослужащие Таджикистана подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Кыргызстана.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 21:50
Кыргызстан заявил о подрыве таджикскими ВС автомобильного моста

Военнослужащие Таджикистана подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

"На 7-м км автодороги Кок-Таш - Аксай - Тамдык, на участке дороги Дача - Чайхана, силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост" - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мост связывал берега реки Ак-Суу.

Напомним, что ранее кыргызская сторона сообщила об освобождении населенных пунктов в Баткенской области.

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