Кыргызстан заявил о подрыве таджикскими ВС автомобильного моста

Военнослужащие Таджикистана подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Кыргызстана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.
"На 7-м км автодороги Кок-Таш - Аксай - Тамдык, на участке дороги Дача - Чайхана, силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост" - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мост связывал берега реки Ак-Суу.
Напомним, что ранее кыргызская сторона сообщила об освобождении населенных пунктов в Баткенской области.