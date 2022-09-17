Кыргызстан заявил о подрыве таджикскими ВС автомобильного моста

Военнослужащие Таджикистана подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Кыргызстана.

Военнослужащие Таджикистана подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

"На 7-м км автодороги Кок-Таш - Аксай - Тамдык, на участке дороги Дача - Чайхана, силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост" - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мост связывал берега реки Ак-Суу.

Напомним, что ранее кыргызская сторона сообщила об освобождении населенных пунктов в Баткенской области.