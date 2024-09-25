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Кыргызстан выдвигает свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН

Кыргызстан выдвигает свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН Кыргызстан намерен войти в состав в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 03:18
Кыргызстан выдвигает свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН

Кыргызстан намерен войти в состав в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Как передает Report, об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент республики Садыр Жапаров, слова которого приводит его пресс-служба.

"Мы выдвигаем свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан, никогда не избиравшийся ранее в этот "ключевой орган ООН", рассчитывает на поддержку всех входящих в состав организации стран на выборах, которые пройдут в июне 2026 года в Нью-Йорке.

"В случае избрания Кыргызстан продолжит выступать за повышение эффективности и транспарентности работы Совета, а также за расширение его состава с учетом сбалансированной региональной представленности. Настало время исправить недостаток представительства стран Африки в Совете и устранить историческую несправедливость, связанную с тем, что 60 государств-членов, включая Кыргызстан, еще никогда не избирались в Совет Безопасности, в то время как отдельные государства избирались несколько раз", - отметил глава кыргызского государства.

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