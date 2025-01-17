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Кыргызстан в этом году примет Нацпрограмму развития до 2030 года 

Кыргызстан в этом году примет Нацпрограмму развития до 2030 года  Кыргызстан в этом году примет Национальную программу развития на период до 2030 года.
Другие страны
17 января 2025 г. 10:40
Кыргызстан в этом году примет Нацпрограмму развития до 2030 года 

Кыргызстан в этом году примет Национальную программу развития на период до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Кабар, об этом заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на заседании кабмина по итогам 2024 года.

По его словам, в рамках нацпрограммы будет определен план развития на ближайшие 6 лет.

Среди основных целей глава правительства назвал повышение эффективности государственного управления, улучшение благосостояния народа, развитие человеческого потенциала, развитие стратегических секторов экономики и реализацию национальных проектов.

"С принятием программы до 2030 года мы вступаем во второй этап развития. Время, порядок, решения — это основа нашей работы", - сказал он.

Отметим, Кыргызстан приступил к разработке Национальной программы развития еще в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda 2030-cu ilədək Milli İnkişaf Proqramı qəbul ediləcək

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