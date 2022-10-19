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Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций близ границы

Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций близ границы Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций рядом с границей между республиками.
Другие страны
19 октября 2022 г. 22:20
Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций близ границы

Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций рядом с границей между республиками.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

Согласно информации, таджикские военные роют окопы по всему периметру границы с Кыргызстаном. Также кыргызская сторона сообщила о 10 фактах применения дронов, которые вели разведку с нарушением границы.

В кыргызской погранслужбе отметили, что на встречах представители Таджикистана признают нарушения достигнутых соглашений, обещают все устранить, но как показывает практика – обещания не исполняют.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan Qırğızıstanın sərhədi yaxınlığında döyüş mövqeləri hazırlayır

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