Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций близ границы

Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций рядом с границей между республиками.

Кыргызстан сообщил о подготовке Таджикистаном боевых позиций рядом с границей между республиками.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

Согласно информации, таджикские военные роют окопы по всему периметру границы с Кыргызстаном. Также кыргызская сторона сообщила о 10 фактах применения дронов, которые вели разведку с нарушением границы.

В кыргызской погранслужбе отметили, что на встречах представители Таджикистана признают нарушения достигнутых соглашений, обещают все устранить, но как показывает практика – обещания не исполняют.