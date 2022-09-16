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Кыргызстан сообщил о многочисленных потерях среди своих военнослужащих

Кыргызстан сообщил о многочисленных потерях среди своих военнослужащих Кыргызская сторона понесла существенные потери в ходе боестолкновений на границе республики с Таджикистаном.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 23:17
Кыргызстан сообщил о многочисленных потерях среди своих военнослужащих

Кыргызская сторона понесла существенные потери в ходе боестолкновений на границе республики с Таджикистаном.

Как передает Report, об этом заявил во время выступления в эфире на гостелеканале республики глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

"Среди наших военнослужащих есть потери, их много, к сожалению", - сказал он, не уточнив число погибших и раненых. "Эта информация сейчас уточняется", - сказал Ташиев. По его словам, потери имеются и среди мирного населения Киргизии, которое не удалось вовремя эвакуировать из зоны конфликта.

Минздрав Кыргызстана сообщил ранее о 87 раненных в ходе столкновений на кыргызско-таджикской границе гражданах республики. Информацию о погибших в министерстве пообещали предоставить позже.

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