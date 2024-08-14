Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в три области РФ

Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало граждан страны временно воздержаться от поездок в три региона России.

Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало граждан страны временно воздержаться от поездок в три области России.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, а также в Брянской и Белгородской областях режима чрезвычайной ситуации регионального уровня, рекомендуем гражданам Кыргызстана временно воздержаться от поездок в упомянутые субъекты России до стабилизации текущей обстановки", - говорится в сообщении.