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Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в три области РФ

Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в три области РФ Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало граждан страны временно воздержаться от поездок в три региона России.
Другие страны
14 августа 2024 г. 14:06
Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в три области РФ

Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало граждан страны временно воздержаться от поездок в три области России.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, а также в Брянской и Белгородской областях режима чрезвычайной ситуации регионального уровня, рекомендуем гражданам Кыргызстана временно воздержаться от поездок в упомянутые субъекты России до стабилизации текущей обстановки", - говорится в сообщении.

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